Soirée années 80/90 Saint-Pierre-Bénouville
Soirée années 80/90 Saint-Pierre-Bénouville samedi 7 mars 2026.
Soirée années 80/90
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le Foyer Rural vous propose une soirée conviviale sur le thème des années 80 et 90 !
Sur réservation. .
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrual.stpierrebenouville@gmail.com
English : Soirée années 80/90
L’événement Soirée années 80/90 Saint-Pierre-Bénouville a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux