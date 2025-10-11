Soirée années 80-90 Sanvensa

Soirée années 80-90 Sanvensa samedi 11 octobre 2025.

Soirée années 80-90

Sanvensa Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Sortez vos plus beaux habits !

Menu salade, saucisse (jeune bovin), frites, fromage, gâteau maison, café

DJ Yo Zoul 17 .

Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 46 43 36

English :

Get out your best clothes!

German :

Holen Sie Ihre schönsten Kleider heraus!

Italiano :

Tirate fuori i vostri abiti migliori!

Espanol :

¡Saca tus mejores galas!

L’événement Soirée années 80-90 Sanvensa a été mis à jour le 2025-09-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)