Soirée années 80 à 2000 Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Soirée années 80 à 2000

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:30:00

fin : 2026-03-07 01:30:00

Date(s) :

2026-03-07

La soirée années 80/2000 fait son come-back ! Perruques, strass et paillettes sont de sortie pour vous faire briller de mille feux. Sur les plus grands hits des années 80 à 2000, venez vous déhancher sur la piste de danse.

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94 evenementiel@sema83.fr

English : Soirée années 80 à 2000

The 80s/2000s party is back! Wigs, rhinestones, and glitter are out to make you shine bright. Come and dance to the biggest hits from the 80s to the 2000s on the dance floor.

