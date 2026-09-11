Soirée années 80 à 2000 Savigné-sur-Lathan
samedi 10 octobre 2026 · Savigné-sur-Lathan
Informations pratiques
Savigné-sur-Lathan
Soirée années 80 à 2000
Place Jacques du Bellay Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10 00:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Hey ! la voici notre soirée en octobre dans la salle des fêtes de Savigné sur Lathan soirée fouées à volonté garnitures du fait Maison. Et le dance floor ouvert dès votre première bouchée. Les réservations se font auprès de Patricia.
Hey ! la voici notre soirée en octobre dans la salle des fêtes de Savigné sur Lathan soirée fouées à volonté garnitures du fait Maison. Et le dance floor ouvert dès votre première bouchée. Les réservations se font auprès de Patricia. .
Place Jacques du Bellay Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 89 69 62 vitagym37340@gmail.com
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English :
Hey! Here it is—our October party at the Savigné-sur-Lathan community hall: a wild night with all-you-can-eat homemade snacks. And the dance floor opens as soon as you take your first bite. Make reservations with Patricia.
L’événement Soirée années 80 à 2000 Savigné-sur-Lathan a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE