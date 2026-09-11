Informations pratiques

Savigné-sur-Lathan

Soirée années 80 à 2000

Place Jacques du Bellay Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Hey ! la voici notre soirée en octobre dans la salle des fêtes de Savigné sur Lathan soirée fouées à volonté garnitures du fait Maison. Et le dance floor ouvert dès votre première bouchée. Les réservations se font auprès de Patricia.

Hey ! la voici notre soirée en octobre dans la salle des fêtes de Savigné sur Lathan soirée fouées à volonté garnitures du fait Maison. Et le dance floor ouvert dès votre première bouchée. Les réservations se font auprès de Patricia. .

Place Jacques du Bellay Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 89 69 62 vitagym37340@gmail.com

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English :

Hey! Here it is—our October party at the Savigné-sur-Lathan community hall: a wild night with all-you-can-eat homemade snacks. And the dance floor opens as soon as you take your first bite. Make reservations with Patricia.

L’événement Soirée années 80 à 2000 Savigné-sur-Lathan a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE