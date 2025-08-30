Soirée années 80 à aujourd’hui Erstein

Soirée années 80 à aujourd’hui Erstein samedi 30 août 2025.

Soirée années 80 à aujourd’hui

rue JG Abry Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-30 19:00:00
fin : 2025-08-30

Date(s) :
2025-08-30

Soirée animée par DJ FRED
Les plus grands tubes des années 80. Restauration des 19h (tartes flambées, jambon braisé-spaetzle, knacks bowl   .

rue JG Abry Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 63 11  j.freyss@orange.fr

English :

Party hosted by DJ FRED

German :

Abendveranstaltung mit DJ FRED

Italiano :

Festa organizzata da DJ FRED

Espanol :

Fiesta organizada por DJ FRED

L’événement Soirée années 80 à aujourd’hui Erstein a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme du Grand Ried