Soirée années 80 à aujourd’hui Erstein samedi 30 août 2025.
rue JG Abry Erstein Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-08-30 19:00:00
Soirée animée par DJ FRED
Les plus grands tubes des années 80. Restauration des 19h (tartes flambées, jambon braisé-spaetzle, knacks bowl .
rue JG Abry Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 63 11 j.freyss@orange.fr
English :
Party hosted by DJ FRED
German :
Abendveranstaltung mit DJ FRED
Italiano :
Festa organizzata da DJ FRED
Espanol :
Fiesta organizada por DJ FRED
