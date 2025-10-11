Soirée années 80 à aujourd’hui Route du Stade Marsais
Soirée années 80 à aujourd’hui Route du Stade Marsais samedi 11 octobre 2025.
Soirée années 80 à aujourd’hui
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Soirée animée par DJ Francesco et Sono Harmony’s.
Dîner sur place SUR RÉSERVATION, apportez vos couverts et verre.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00
English :
Evening entertainment by DJ Francesco and Sono Harmony’s.
Dinner on site BY RESERVATION, bring your own cutlery and glass.
German :
Abendunterhaltung durch DJ Francesco und Sono Harmony’s.
Abendessen vor Ort AUF RESERVIERUNG, bringen Sie Ihr Besteck und Glas mit.
Italiano :
DJ Francesco e Sono Harmony.
Cena in loco SU PRENOTAZIONE, portare le proprie posate e bicchieri.
Espanol :
DJ Francesco y Sono Harmony’s.
Cena in situ CON RESERVA, traiga sus propios cubiertos y vasos.
