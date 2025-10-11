Soirée années 80 à aujourd’hui Route du Stade Marsais

Soirée années 80 à aujourd’hui

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Soirée animée par DJ Francesco et Sono Harmony’s.

Dîner sur place SUR RÉSERVATION, apportez vos couverts et verre.

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00

English :

Evening entertainment by DJ Francesco and Sono Harmony’s.

Dinner on site BY RESERVATION, bring your own cutlery and glass.

German :

Abendunterhaltung durch DJ Francesco und Sono Harmony’s.

Abendessen vor Ort AUF RESERVIERUNG, bringen Sie Ihr Besteck und Glas mit.

Italiano :

DJ Francesco e Sono Harmony.

Cena in loco SU PRENOTAZIONE, portare le proprie posate e bicchieri.

Espanol :

DJ Francesco y Sono Harmony’s.

Cena in situ CON RESERVA, traiga sus propios cubiertos y vasos.

