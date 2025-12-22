Soirée années 80 à aujourd’hui

Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-01-03

fin : 2026-01-03

2026-01-03

Organisé par l’association O’ Rythme de la Danse.

Venez chanter et vous déhancher au rythme de la musique des années 80 à aujourd’hui.

Réservez vite votre place !

Buvette et petite restauration sur place.

Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 48 10 73

English :

Organized by the O’ Rythme de la Danse association.

Come and sing along to the rhythm of music from the 80s to today.

Reserve your place now!

Refreshments and snacks on site.

