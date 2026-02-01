Soirée années 80 à Blavozy Centre socio culturel de Blavozy Blavozy

Soirée années 80 à Blavozy

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Entrée avec consommation incluse.

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Plongez dans l’ambiance festive des années 80 lors de la Soirée Années 80, organisée le samedi 28 février au Centre socio-culturel de Blavozy, à partir de 19h. Soirée dansante animée par un DJ, ouverte à tous.

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02 contact@cscblavozy.com

Immerse yourself in the festive atmosphere of the 80s at the Soirée Années 80, organized on Saturday February 28 at the Centre socio-culturel in Blavozy, starting at 7pm. DJ-led dance party open to all.

