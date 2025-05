Soirée années 80 à la Ferme du Petit Marzac – Village de la Madeleine Tursac, 31 mai 2025 19:00, Tursac.

Soirée années 80 à la Ferme du Petit Marzac

Sortez les bandanas, épaulettez vos vestes et crêpez vos cheveux on remonte le temps !

Dès 19h, on mange périgourdin (manchons & patates sarladaises maison ou snack), et à 21h, place à la piste Italo dance, funk, disco, new wave et même un quart d’heure américain sous les flashs et les néons !

Buvette, bonne humeur et une belle surprise vers 23h

La soirée se termine à minuit, parkings à 500 m. Ambiance garantie pour toute la famille ! Déguisements 80’s chaudement recommandés .

Village de la Madeleine Le petit marzac route de la Madeleine

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com

