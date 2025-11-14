Soirée Années 80′ à Mées Domaine El Campo Salle de réception Mées
Soirée Années 80′ à Mées Domaine El Campo Salle de réception Mées vendredi 14 novembre 2025.
Soirée Années 80′ à Mées
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Préparez vos plus beaux pas de danse… ??
DJ Vince vous embarque pour un voyage musical au cœur des années 80’ ! De Madonna à Queen, de Gold à Indochine, laissez-vous porter par les sons cultes qui ont marqué toute une génération. Ambiance rétro, lumières colorées, bonne humeur et tubes légendaires au programme !
– Dès 19h30 le bar vous attend avec une carte de tapas gourmandes préparées par notre traiteur (mange-debout à disposition).
– À partir de 21h DJ Vince prend les platines et la piste de danse s’enflamme !
Réservez dès maintenant vos places en ligne -> https://my.weezevent.com/soiree-annees-80-domaineelcampo .
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr
