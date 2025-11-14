Soirée Années 80′ à Mées Domaine El Campo Salle de réception Mées

Soirée Années 80′ à Mées

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Préparez vos plus beaux pas de danse… ??

DJ Vince vous embarque pour un voyage musical au cœur des années 80’ ! De Madonna à Queen, de Gold à Indochine, laissez-vous porter par les sons cultes qui ont marqué toute une génération. Ambiance rétro, lumières colorées, bonne humeur et tubes légendaires au programme !

– Dès 19h30 le bar vous attend avec une carte de tapas gourmandes préparées par notre traiteur (mange-debout à disposition).

– À partir de 21h DJ Vince prend les platines et la piste de danse s’enflamme !

Réservez dès maintenant vos places en ligne -> https://my.weezevent.com/soiree-annees-80-domaineelcampo .

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr

English : Soirée Années 80′ à Mées

German : Soirée Années 80′ à Mées

Italiano :

Espanol : Soirée Années 80′ à Mées

L’événement Soirée Années 80′ à Mées Mées a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Grand Dax