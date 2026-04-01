Loupiac

Soirée années 80 à nos jours

Route de l’Église Loupiac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ambiance garantie pour une soirée inoubliable au rythme des plus grands hits des années 80 à nos jours ! Venez danser, chanter et vous amuser dans une atmosphère conviviale et festive

Ambiance garantie pour une soirée inoubliable au rythme des plus grands hits des années 80 à nos jours ! Venez danser, chanter et vous amuser dans une atmosphère conviviale et festive. Dès le début de la soirée, régalez-vous avec un délicieux repas du terroir avant de rejoindre la piste pour une nuit pleine d’énergie, animée par DJ Will Que vous soyez fan de disco, de pop ou de tubes actuels, cette soirée est faite pour vous !

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Route de l’Église Loupiac 46350 Lot Occitanie +33 6 72 12 13 40

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English :

Ambiance guaranteed for an unforgettable evening to the rhythm of the greatest hits from the 80s to today! Come and dance, sing along and have fun in a friendly, festive atmosphere

L’événement Soirée années 80 à nos jours Loupiac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Vallée de la Dordogne