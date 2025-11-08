Soirée années 80 à nos jours Le Palais Gourmet Noves
Soirée années 80 à nos jours Le Palais Gourmet Noves samedi 8 novembre 2025.
Soirée années 80 à nos jours
Samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h.
Samedi 29 novembre 2025 à partir de 20h.
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h. Le Palais Gourmet 1993 D7N Noves Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08 2025-11-29 2025-12-13
Soirée années 80 à nos jours au Palais Gourmet.
Rendez-vous Au Palais Gourmet pour une soirée Années Disco à nos jours.
Rendez-vous dès 20h pour le repas suivi de la soirée danse ou rendez-vous à 21h30 pour profiter de l’animation.
Au menu du 8 Novembre
– Filet de loup à l’anis, riz parfumé, écrasé de butternut.
– Éclair praliné. .
Le Palais Gourmet 1993 D7N Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 76 63 65
English :
An evening from the 80s to the present day at the Palais Gourmet.
German :
Abend der 80er Jahre bis heute im Palais Gourmet.
Italiano :
Una serata dagli anni ’80 a oggi al Palais Gourmet.
Espanol :
Una velada de los años 80 a nuestros días en el Palais Gourmet.
