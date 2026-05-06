Soirée années 80 à nos jours Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge

Saint-Genis-de-Saintonge

Soirée années 80 à nos jours

Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée années 80 à nos jours organisée par l’ACAP et animée par un DJ

Réservation avant le 27 mai

.

Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 77 29 acap17240@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening from the 80s to the present day, organized by ACAP and hosted by a DJ

Book before May 27

L’événement Soirée années 80 à nos jours Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-05-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge