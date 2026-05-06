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Soirée années 80 à nos jours Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge

Soirée années 80 à nos jours Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 rue des Halles

Ville : 17240 Saint-Genis-de-Saintonge

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 25 25

Saint-Genis-de-Saintonge

Soirée années 80 à nos jours

Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Soirée années 80 à nos jours organisée par l’ACAP et animée par un DJ
Réservation avant le 27 mai
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Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 77 29  acap17240@gmail.com

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English :

An evening from the 80s to the present day, organized by ACAP and hosted by a DJ
Book before May 27

L’événement Soirée années 80 à nos jours Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-05-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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