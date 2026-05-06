Soirée années 80 à nos jours Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge
Soirée années 80 à nos jours Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge samedi 6 juin 2026.
Saint-Genis-de-Saintonge
Soirée années 80 à nos jours
Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée années 80 à nos jours organisée par l’ACAP et animée par un DJ
Réservation avant le 27 mai
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Salle des fêtes 1 rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 77 29 acap17240@gmail.com
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English :
An evening from the 80s to the present day, organized by ACAP and hosted by a DJ
Book before May 27
L’événement Soirée années 80 à nos jours Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-05-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge