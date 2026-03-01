Soirée Années 80 à Saint Jean Mirabel

Salle des fêtes Georges Lagane Saint-Jean-Mirabel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le comité d'animation de Saint Jean Mirabel vous invite à revivre les meilleurs tubes des années 80 lors d'une soirée festive animée par DJ Dadou

Le comité d'animation de Saint Jean Mirabel vous invite à revivre les meilleurs tubes des années 80 lors d'une soirée festive animée par DJ Dadou. Ambiance conviviale garantie dans une salle décorée aux couleurs rétro avec piste de danse pour tous.

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Salle des fêtes Georges Lagane Saint-Jean-Mirabel 46270 Lot Occitanie +33 6 42 80 84 73

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English :

The Comité d'animation de Saint Jean Mirabel invites you to relive the best hits of the 80's during a festive evening hosted by DJ Dadou

L’événement Soirée Années 80 à Saint Jean Mirabel Saint-Jean-Mirabel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Figeac