Soirée années 80 à Saint-Sauveur Saint-Sauveur

Salle polyvalente Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le syndicat d’initiatives organise sa soirée sur le thème des Années 80 à la salle polyvalente.

L’animation sera assurée par Sacha Nemetz.

Au menu apéritif ; paëlla ; fromage ; dessert ; vin rosé

Sur réservation avec votre règlement avant le 31/10 auprès de la Mairie. .

Salle polyvalente Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 57 13

