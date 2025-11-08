Soirée années 80 à Saint-Sauveur Saint-Sauveur
Salle polyvalente Saint-Sauveur Gironde
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le syndicat d’initiatives organise sa soirée sur le thème des Années 80 à la salle polyvalente.
L’animation sera assurée par Sacha Nemetz.
Au menu apéritif ; paëlla ; fromage ; dessert ; vin rosé
Sur réservation avec votre règlement avant le 31/10 auprès de la Mairie. .
Salle polyvalente Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 57 13
L’événement Soirée années 80 à Saint-Sauveur Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-10-19 par OT Médoc-Vignoble