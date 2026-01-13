Soirée années 80 Salle des fêtes Alligny-Cosne
Soirée années 80 Salle des fêtes Alligny-Cosne samedi 7 février 2026.
Soirée années 80
Salle des fêtes Le bourg Alligny-Cosne Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Le comité Alligny en Fête vous invite à un véritable voyage musical au cœur des années 80, une décennie mythique où chaque tube va vous rappeler des souvenirs.
Préparez-vous à danser et chanter sur les incontournables de Jean-Jacques Goldman, Indochine, Début de Soirée, Images, Madonna, Michael Jackson, Queen, Europe, et bien d’autres encore…
Sortez vos plus belles tenues disco paillettes, couleurs flashy, épaulettes, pantalons pattes d’eph… osez le total look rétro !
Buvette et petite restauration sur place frites, croque-monsieur, assiettes de charcuterie, hot-dogs.
Venez entre amis, en famille, avec ou sans déguisement, l’essentiel est de partager un moment festif, convivial et plein de bonne humeur ! .
Salle des fêtes Le bourg Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté allignyenfete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée années 80
L’événement Soirée années 80 Alligny-Cosne a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire