Soirée années 80 Salle des fêtes Alligny-Cosne

Soirée années 80

Salle des fêtes Le bourg Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 23:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Le comité Alligny en Fête vous invite à un véritable voyage musical au cœur des années 80, une décennie mythique où chaque tube va vous rappeler des souvenirs.

Préparez-vous à danser et chanter sur les incontournables de Jean-Jacques Goldman, Indochine, Début de Soirée, Images, Madonna, Michael Jackson, Queen, Europe, et bien d’autres encore…

Sortez vos plus belles tenues disco paillettes, couleurs flashy, épaulettes, pantalons pattes d’eph… osez le total look rétro !

Buvette et petite restauration sur place frites, croque-monsieur, assiettes de charcuterie, hot-dogs.

Venez entre amis, en famille, avec ou sans déguisement, l’essentiel est de partager un moment festif, convivial et plein de bonne humeur ! .

Salle des fêtes Le bourg Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté allignyenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Alligny-Cosne a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire