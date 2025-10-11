Soirée années 80 Aspach-Michelbach

Soirée années 80 Aspach-Michelbach samedi 11 octobre 2025.

Soirée années 80

Rue principale Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 23:59:00

Date(s) :

2025-10-11

Avec DJ Alex, revivez les années 80 autour d’un repas créole et de bons sons. Ambiance garantie ! Les places sont limitées réservez vite pour ne pas manquer cette soirée rétro.

DJ Alex vous fait revivre les années 80 lors d’une soirée unique ! Repas créole, desserts maison et ambiance garantie. Attention, places limitées réservez vite ! .

Rue principale Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est weberchristophe@hotmail.com

English :

With DJ Alex, relive the 80s over a Creole meal and good sounds. Atmosphere guaranteed! Places are limited: book early to make sure you don’t miss this retro evening.

German :

Mit DJ Alex können Sie bei kreolischem Essen und guten Klängen die 80er Jahre wieder aufleben lassen. Die Stimmung ist garantiert! Die Plätze sind begrenzt: Reservieren Sie schnell, um diesen Retro-Abend nicht zu verpassen.

Italiano :

Con DJ Alex, rivivete gli anni ’80 davanti a un pasto creolo e a un’ottima musica. L’atmosfera è garantita! I posti sono limitati, quindi prenotate in anticipo per non perdere questa serata retrò.

Espanol :

Con DJ Alex, reviva los años 80 con una comida criolla y buenos sonidos. Ambiente garantizado Las plazas son limitadas, así que reserve pronto para no perderse esta velada retro.

L’événement Soirée années 80 Aspach-Michelbach a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay