Soirée Années 80 Au Chevet de Saint Barnard

place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

DJ Bribri sera là pour mettre l’ambiance sur les meilleurs sons des années 80, pour mettre le feu à ce vendredi soir!

.

place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

English :

DJ Bribri will be on hand to set the mood with some of the best sounds of the 80s, and set the Friday night alight!

German :

DJ Bribri wird die Stimmung mit den besten Sounds der 80er Jahre anheizen und den Freitagabend zum Kochen bringen!

Italiano :

DJ Bribri sarà a disposizione per creare l’atmosfera con alcune delle migliori sonorità degli anni ’80 e infiammare il venerdì sera!

Espanol :

DJ Bribri se encargará de animar el ambiente con algunos de los mejores sonidos de los años 80, ¡y de encender la noche del viernes!

L’événement Soirée Années 80 Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-05 par Valence Romans Tourisme