Soirée années 80 au Domaine La Pierre Blanche Domaine La Pierre Blanche Eygalières

Jeudi 24 juillet 2025 de 19h à 0h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Le Domaine La Pierre Blanche à Eygalières vous propose une soirée années 80, le jeudi 24 juillet, de 19h à minuit !Adultes

Rendez-vous à l’Ambar, le bar lounge du Domaine La Pierre Blanche, pour une soirée festive et musicale !

Music Dj by @tony_m_dj

Avec les cocktails signatures de Maeva

Profitez d’un panorama d’exception face aux vignes et aux reliefs des Alpilles



Réservation vivement conseillée par mail ou par téléphone .

Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com

English :

Domaine La Pierre Blanche in Eygalières is hosting an 80s party on Thursday 24 July, from 7pm to midnight!

German :

Die Domaine La Pierre Blanche in Eygalières lädt Sie am Donnerstag, den 24. Juli, von 19 Uhr bis Mitternacht zu einer 80er-Jahre-Party ein!

Italiano :

Il Domaine La Pierre Blanche di Eygalières organizza una festa anni ’80 giovedì 24 luglio, dalle 19.00 alle 24.00!

Espanol :

El Domaine La Pierre Blanche de Eygalières organiza una fiesta de los 80 el jueves 24 de julio, de 19.00 a 24.00 horas

