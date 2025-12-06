Soirée années 80 au Madison Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton
Soirée années 80 au Madison
Verneuil-sur-Avre, Verneuil d'Avre et d'Iton
samedi 6 décembre 2025
Soirée années 80 au Madison
Verneuil-sur-Avre Le Madison – Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
21:00:00
2025-12-06
La salle de spectacle Le Madison de Verneuil-sur-Avre vous propose une soirée dansante spéciale années 1980 avec le Duo Nostalgie.
Infos et réservation au 06 86 91 07 47
Tarif 13 €. .
Verneuil-sur-Avre Le Madison – Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 6 86 31 07 47
