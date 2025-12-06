Soirée années 80 au Madison Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Soirée années 80 au Madison

Verneuil-sur-Avre Le Madison – Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 21:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La salle de spectacle Le Madison de Verneuil-sur-Avre vous propose une soirée dansante spéciale années 1980 avec le Duo Nostalgie.

Infos et réservation au 06 86 91 07 47

Tarif 13 €. .

Verneuil-sur-Avre Le Madison – Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 6 86 31 07 47

English : Soirée années 80 au Madison

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée années 80 au Madison Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure