Soirée Années 80 au Relais de l’Estuaire Relais de l’Estuaire Étauliers
Relais de l’Estuaire 79 rue Principale Étauliers Gironde
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Une soirée ANNEES 80′ vous attend au relais de l’estuaire. Sortez vos plus belles tenues rétro, et venez vous déhancher sur la piste, au rythme des musiques de cette décennie.
Possibilité de se restaurer sur place.
Sur réservation. .
Relais de l’Estuaire 79 rue Principale Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 70 36 contact@relais-estuaire.fr
L’événement Soirée Années 80 au Relais de l’Estuaire Étauliers a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde