Soirée Années 80′ avec DJ Sèb’

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Soirée Années 80′ avec DJ Sèb’ ce samedi au Bistrot du Tendos

Venez danser et faire la fête avec nous ce samedi soir dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le samedi, le Bistrot du Tendos est souvent complet, pensez à réserver auparavant. .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Années 80′ avec DJ Sèb’

L’événement Soirée Années 80′ avec DJ Sèb’ Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin