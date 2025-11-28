Soirée Années 80 Casino Bagnoles de l’Orne Normandie
Soirée Années 80 Casino Bagnoles de l'Orne Normandie vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Années 80
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Début : 2025-11-28 22:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28 2025-12-26
Dès 22h00 Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles.
Entrée gratuite. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr .
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00
English : Soirée Années 80
L’événement Soirée Années 80 Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-28 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne