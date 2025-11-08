Soirée années 80 Salle DUMAS Bar-le-Duc

Soirée années 80

Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée années 80, avec DJ Jim Event. Buvette et petite restauration sur place.

Réservations obligatoires.

Organisée par le Comité d’Animation et de Gestion (CAG) du Centre Socioculturel Côte.Tout public

12 .

Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 20 56

English :

80s party with DJ Jim Event. Refreshments and snacks on site.

Reservations essential.

Organized by the Comité d’Animation et de Gestion (CAG) of the Centre Socioculturel Côte.

German :

80er-Jahre-Abend mit DJ Jim Event. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Reservierungen sind erforderlich.

Organisiert vom Comité d’Animation et de Gestion (CAG) des Centre Socioculturel Côte.

Italiano :

Festa anni ’80 con il DJ Jim Event. Rinfreschi e spuntini in loco.

È indispensabile la prenotazione.

Organizzato dal Comité d’Animation et de Gestion (CAG) del Centre Socioculturel Côte.

Espanol :

Fiesta de los 80 con DJ Jim Event. Refrescos y aperitivos in situ.

Imprescindible reservar.

Organizado por el Comité de Animación y Gestión (CAG) del Centro Sociocultural Côte.

