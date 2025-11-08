Soirée années 80 Salle DUMAS Bar-le-Duc
Soirée années 80 Salle DUMAS Bar-le-Duc samedi 8 novembre 2025.
Soirée années 80
Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse
Tarif : 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Soirée années 80, avec DJ Jim Event. Buvette et petite restauration sur place.
Réservations obligatoires.
Organisée par le Comité d’Animation et de Gestion (CAG) du Centre Socioculturel Côte.Tout public
Salle DUMAS 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 20 56
English :
80s party with DJ Jim Event. Refreshments and snacks on site.
Reservations essential.
Organized by the Comité d’Animation et de Gestion (CAG) of the Centre Socioculturel Côte.
German :
80er-Jahre-Abend mit DJ Jim Event. Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Reservierungen sind erforderlich.
Organisiert vom Comité d’Animation et de Gestion (CAG) des Centre Socioculturel Côte.
Italiano :
Festa anni ’80 con il DJ Jim Event. Rinfreschi e spuntini in loco.
È indispensabile la prenotazione.
Organizzato dal Comité d’Animation et de Gestion (CAG) del Centre Socioculturel Côte.
Espanol :
Fiesta de los 80 con DJ Jim Event. Refrescos y aperitivos in situ.
Imprescindible reservar.
Organizado por el Comité de Animación y Gestión (CAG) del Centro Sociocultural Côte.
