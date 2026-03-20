Soirée années 80 Bazelat
Soirée années 80 Bazelat samedi 25 avril 2026.
Soirée années 80
Bazelat Creuse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Vivez une soirée au rythme des années 80, avec cette soirée dansante organisée autour d’un repas spécial fondue creusoise.
Soirée ouverte à tous sur inscription .
Bazelat 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 91 74
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English :
L’événement Soirée années 80 Bazelat a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Sostranien