Soirée années 80

Bazelat Creuse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Vivez une soirée au rythme des années 80, avec cette soirée dansante organisée autour d’un repas spécial fondue creusoise.

Soirée ouverte à tous sur inscription .

Bazelat 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 25 91 74

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English :

L’événement Soirée années 80 Bazelat a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Sostranien