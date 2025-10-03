Soirée Années 80 Les Ateliers du Cinéma Beaune
Les Ateliers du Cinéma 13 Boulevard Maréchal Foch Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03 01:00:00
2025-10-03
Soirée dansante au profit de l’association Le Repère d’Idézen Association qui aide les femmes malades du cancer de Beaune et Agglomération.
Début 19h30 concert live puis soirée DJ années 80 .
Les Ateliers du Cinéma 13 Boulevard Maréchal Foch Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lereperedidezen@orange.fr
