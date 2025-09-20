Soirée Années 80 Bettancourt-la-Ferrée

Soirée Années 80 Bettancourt-la-Ferrée samedi 20 septembre 2025.

Soirée Années 80

Complexe Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Tout public

Soirée fluo et années 80 avec DJ Mike, food truck et buvette. .

Complexe Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 11 24

