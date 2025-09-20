Soirée Années 80 Bettancourt-la-Ferrée
Soirée Années 80 Bettancourt-la-Ferrée samedi 20 septembre 2025.
Soirée Années 80
Complexe Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Tout public
Soirée fluo et années 80 avec DJ Mike, food truck et buvette. .
Complexe Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 11 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Années 80 Bettancourt-la-Ferrée a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne