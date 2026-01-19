Soirée Années 80 Salon de l’Hôtel de Ville Blâmont
Soirée Années 80 Salon de l’Hôtel de Ville Blâmont samedi 21 mars 2026.
Soirée Années 80
Salon de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Blâmont Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 19:00:00
L’AS Blâmont organise sa soirée Années 80 dans les salons de l’hôtel de ville de Blâmont! Au menu: émincé de volaille/spatzle, brochette de légumes et tomate provençale, fromage et salade, dessert. Tarif: 25€ par personne. Paiement par chèque ou espèces.
Places limitées. Inscriptions par sms au 06 43 71 19 62 avant le 28 février.Tout public
Salon de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 71 19 62
English :
AS Blâmont organizes its 80s evening in the salons of Blâmont town hall! Menu: sliced chicken/spatzle, vegetable brochette and Provençal tomato, cheese and salad, dessert. Price: 25? per person. Payment by cheque or cash.
Places limited. Registration by sms to 06 43 71 19 62 before February 28.
