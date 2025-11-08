Soirée Années 80 Salle des fêtes de Bueil Bueil

Soirée Années 80

Salle des fêtes de Bueil Rue du Milval Bueil Eure

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Plongez dans l’ambiance festive des années 80 à Bueil !

Le samedi 8 novembre 2025, rendez-vous à la salle des fêtes dès 19h30 pour une soirée pleine de musique, de danse et de bonne humeur. Le DJ Corentin vous fera revivre les plus grands tubes de cette décennie mythique, avec un blind test et d’autres surprises pour pimenter la soirée.

Au menu (préparé par Go Traiteur) apéritif ou soft offert, rougail saucisses, salade, fromage et dessert.

Tarifs 25 € (adulte) et 20 € (-12 ans).

Réservation obligatoire avant le 24 octobre auprès d’Adeline (07 71 23 86 31) ou de Florence (06 65 50 65 18).

Soirée organisée par le comité des fêtes de Bueil.

Une récompense sera remise au meilleur déguisement ! .

Salle des fêtes de Bueil Rue du Milval Bueil 27730 Eure Normandie +33 6 65 50 65 18

