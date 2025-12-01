Soirée Années 80

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

LA NUIT 100% ANNÉES 80 !

Préparez-vous à replonger dans la décennie la plus flashy et la plus fun

DJ Jean-Claude aux platines pour un voyage musical entre tubes cultes et vibes rétro

Le Plat DISCO à 15 € pour régaler les danseurs

Dress code 80’s vivement conseillé !

Table Ami’Ez ouverte pour partager un moment fun et convivial. Ambiance fluo, paillettes et souvenirs garantis !

Réservation au 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

THE 100% 80S NIGHT!

Get ready to step back in time to the most flashy and fun decade ever!

DJ Jean-Claude on the decks for a musical journey through cult hits and retro vibes

The DISCO Platter at 15? to delight the dancers

Dress code: 80?s highly recommended!

Open Ami?Ez table for fun and conviviality. Fluorescent atmosphere, glitter and memories guaranteed!

Book on 06 95 96 53 45

