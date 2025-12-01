Soirée Années 80 Zone commerciale Capvern Capvern
Début : 2025-12-19 19:30:00
LA NUIT 100% ANNÉES 80 !
Préparez-vous à replonger dans la décennie la plus flashy et la plus fun
DJ Jean-Claude aux platines pour un voyage musical entre tubes cultes et vibes rétro
Le Plat DISCO à 15 € pour régaler les danseurs
Dress code 80’s vivement conseillé !
Table Ami’Ez ouverte pour partager un moment fun et convivial. Ambiance fluo, paillettes et souvenirs garantis !
Réservation au 06 95 96 53 45
English :
THE 100% 80S NIGHT!
Get ready to step back in time to the most flashy and fun decade ever!
DJ Jean-Claude on the decks for a musical journey through cult hits and retro vibes
The DISCO Platter at 15? to delight the dancers
Dress code: 80?s highly recommended!
Open Ami?Ez table for fun and conviviality. Fluorescent atmosphere, glitter and memories guaranteed!
Book on 06 95 96 53 45
L’événement Soirée Années 80 Capvern a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65