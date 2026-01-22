Soirée années 80 Salle polyvalente Châlus

Soirée années 80

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Une soirée festive placée sous le signe des années 80, organisée par l’Union Sportive des Feuillardiers. Ambiance rétro garantie avec une animation musicale entraînante, idéale pour danser et revivre les grands classiques de la décennie. La soirée est accompagnée d’un repas convivial, mêlant saveurs réconfortantes et douceur sucrée, pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille. Un rendez-vous convivial et intergénérationnel à ne pas manquer à Châlus. .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 21 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Châlus a été mis à jour le 2026-01-19 par Terres de Limousin