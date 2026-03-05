Soirée Années 80 Salle des Fêtes Champagney

Soirée Années 80

Salle des Fêtes 1b Place du Général de Gaulle Champagney Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

L’ALC Fitness 70 organise sa Soirée Années 80, le samedi 18 avril à partir de 21h. Dress code années 80 !

La soirée est animée par Dj Nico Petite restauration sur place avec crêpes, gaufres et croques-monsieurs.

Tarif entrée: 2€ Gratuit pour les moins de 14 ans.

Réservez votre table pour minimum 6 personnes au 06 59 74 79 95 (Mylène) ou au 06 70 87 55 38, à partir du 18 mars à 9h. .

