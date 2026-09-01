Informations pratiques

Chapelle-Royale

Soirée Années 80

Salle des Fêtes Chapelle-Royale Eure-et-Loir

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Soirée Années 80 à Chapelle Royale !

Animée par Franck Animation et organisée par l’Amicale des Anciens Elèves.

Au menu kir et mises en bouche confit de canard et gratin dauphinois fromage dessert café.

Salle des Fêtes de La Chapelle Royale le samedi 17 Octobre 2026 à 20h.

Soirée Années 80 à Chapelle Royale !

Animée par Franck Animation et organisée par l’Amicale des Anciens Elèves.

Au menu kir et mises en bouche confit de canard et gratin dauphinois fromage dessert café.

Salle des Fêtes de La Chapelle Royale le samedi 17 Octobre 2026 à 20h. 26 .

Salle des Fêtes Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 60 28 53 80

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English :

’80s Night at the Chapelle Royale!

Hosted by Franck Animation and organized by the Alumni Association.

On the menu: kir and appetizers—duck confit and gratin dauphinois—cheese—dessert—coffee.

La Chapelle Royale Banquet Hall—Saturday, October 17, 2026, at 8:00 p.m.

L’événement Soirée Années 80 Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-09-01 par OTs DU PERCHE