Soirée années 80 Salle Donemat Cléguérec

Soirée années 80

Salle Donemat Rue du Stade Cléguérec Morbihan

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04

Soirée années 80 animée par un DJ avec foodtruck sur place.

Places limitées uniquement sur réservation au bar L’Argoat ou par téléphone. .

Salle Donemat Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 19 38 57 43

