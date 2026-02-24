Soirée années 80 Salle Donemat Cléguérec
Soirée années 80 Salle Donemat Cléguérec samedi 4 avril 2026.
Soirée années 80
Salle Donemat Rue du Stade Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 21:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Soirée années 80 animée par un DJ avec foodtruck sur place.
Places limitées uniquement sur réservation au bar L’Argoat ou par téléphone. .
Salle Donemat Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 19 38 57 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée années 80 Cléguérec a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté