Soirée années 80 Curnier
Soirée années 80 Curnier samedi 18 avril 2026.
Soirée années 80
Salle des fêtes Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Diner dansant organisée par le club Aigo-Vino, soirée animée par Chris-Anim
Repas froid à 28€ (4 petits pains, charcuterie, crudités, salades composées, viandes froides, dessert 4 mignardises)
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Salle des fêtes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 27 42 21
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English :
Dinner dance organized by the Aigo-Vino club, hosted by Chris-Anim
Cold meal at 28? (4 rolls, cold meats, raw vegetables, mixed salads, cold meats, dessert 4 mignardises)
L’événement Soirée années 80 Curnier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale