Soirée années 80

Salle des fêtes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Diner dansant organisée par le club Aigo-Vino, soirée animée par Chris-Anim

Repas froid à 28€ (4 petits pains, charcuterie, crudités, salades composées, viandes froides, dessert 4 mignardises)

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Salle des fêtes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 27 42 21

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English :

Dinner dance organized by the Aigo-Vino club, hosted by Chris-Anim

Cold meal at 28? (4 rolls, cold meats, raw vegetables, mixed salads, cold meats, dessert 4 mignardises)

L’événement Soirée années 80 Curnier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale