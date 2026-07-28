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AGENDA · Avoise

Soirée Années 80 d’Avoise Avoise

samedi 3 octobre 2026 · Avoise

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
PLACE DES DEUX FONDS
Ville
72430 Avoise
Département
Sarthe
Tarif
24 24 24

Avoise

Soirée Années 80 d’Avoise

PLACE DES DEUX FONDS Avoise Sarthe

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 02:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Soirée Années 80 à Nos Jours avec Repas
Soirée Années 80 à nos jours

Rendez-vous le samedi 03 octobre pour une soirée festive animée par un DJ ! Venez danser sur les plus grands tubes des années 80 jusqu’aux hits d’aujourd’hui.
Repas au choix Sot-l’y-laisse ou assiette anglaise 24 €

Réservations 07 71 14 81 51

On vous attend nombreux pour partager une belle soirée dans une ambiance conviviale !   .

PLACE DES DEUX FONDS Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 14 81 51  avoise.en.fetes72@gmail.com

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English :

’80s Night Today with Dinner

L’événement Soirée Années 80 d’Avoise Avoise a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72