Informations pratiques

Avoise

Soirée Années 80 d’Avoise

PLACE DES DEUX FONDS Avoise Sarthe

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 02:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Soirée Années 80 à Nos Jours avec Repas

Soirée Années 80 à nos jours

Rendez-vous le samedi 03 octobre pour une soirée festive animée par un DJ ! Venez danser sur les plus grands tubes des années 80 jusqu’aux hits d’aujourd’hui.

Repas au choix Sot-l’y-laisse ou assiette anglaise 24 €

Réservations 07 71 14 81 51

On vous attend nombreux pour partager une belle soirée dans une ambiance conviviale ! .

PLACE DES DEUX FONDS Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 14 81 51 avoise.en.fetes72@gmail.com

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English :

’80s Night Today with Dinner

L’événement Soirée Années 80 d’Avoise Avoise a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72