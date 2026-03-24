Soirée Années 80 Brasserie Chez Angel Dormans

Soirée Années 80

Brasserie Chez Angel 3 place du Général de Gaulle Dormans Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 00:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Sortez vos plus belles tenues et préparez-vous à remonter le temps ! La Brasserie Chez Angel à Dormans vous invite à une soirée 100 % années 80, le Samedi 11 avril 2026, avec au programme karaoké, blind test et dance floor. Une soirée festive et nostalgique à ne pas manquer !

***Réservation obligatoire*** .

Brasserie Chez Angel 3 place du Général de Gaulle Dormans 51700 Marne Grand Est angelique.lainez@orange.fr

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English : Soirée Années 80

L’événement Soirée Années 80 Dormans a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne