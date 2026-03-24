Soirée Années 80 Brasserie Chez Angel Dormans
Soirée Années 80 Brasserie Chez Angel Dormans samedi 11 avril 2026.
Soirée Années 80
Brasserie Chez Angel 3 place du Général de Gaulle Dormans Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 00:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Sortez vos plus belles tenues et préparez-vous à remonter le temps ! La Brasserie Chez Angel à Dormans vous invite à une soirée 100 % années 80, le Samedi 11 avril 2026, avec au programme karaoké, blind test et dance floor. Une soirée festive et nostalgique à ne pas manquer !
***Réservation obligatoire*** .
Brasserie Chez Angel 3 place du Général de Gaulle Dormans 51700 Marne Grand Est angelique.lainez@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Années 80
L’événement Soirée Années 80 Dormans a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
À voir aussi à Dormans (Marne)
- Rétro-Expo — 5ᵉ édition Dormans 4 avril 2026
- Marché aux fleurs Dormans 25 avril 2026
- Forum des Séniors Centre Social de Familles Rurales de Dormans Dormans 27 avril 2026
- Balade à Dormans Dormans Marne 1 mai 2026
- Brocante de l’Ascension Parc du Château Dormans 14 mai 2026