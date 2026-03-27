Soirée années 80

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Organisée par l’ACLDM, soirée années 80. Repas prévu tartiflette, et boissons sans alcool à volonté. Déguisement ou tenue farfelue conseillée ! Un cadeau offert pour toute personne déguisée.

Organisée par l’ACLDM, soirée années 80. Repas prévu tartiflette, et boissons sans alcool à volonté. Déguisement ou tenue farfelue conseillée ! Un cadeau offert pour toute personne déguisée. 20 .

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 46 48 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by ACLDM, 80s party. Meal includes tartiflette and unlimited soft drinks. Disguise or wacky outfit recommended! A free gift for everyone in costume.

L’événement Soirée années 80 Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO