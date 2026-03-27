Soirée années 80 Douchy-Montcorbon
Soirée années 80 Douchy-Montcorbon samedi 18 avril 2026.
Soirée années 80
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Organisée par l’ACLDM, soirée années 80. Repas prévu tartiflette, et boissons sans alcool à volonté. Déguisement ou tenue farfelue conseillée ! Un cadeau offert pour toute personne déguisée.
Organisée par l’ACLDM, soirée années 80. Repas prévu tartiflette, et boissons sans alcool à volonté. Déguisement ou tenue farfelue conseillée ! Un cadeau offert pour toute personne déguisée. 20 .
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 46 48 14
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English :
Organized by ACLDM, 80s party. Meal includes tartiflette and unlimited soft drinks. Disguise or wacky outfit recommended! A free gift for everyone in costume.
L’événement Soirée années 80 Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO