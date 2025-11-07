SOIRÉE ANNÉES 80 Doudeville

8 Rue du Champ de Course Doudeville Seine-Maritime

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07

Prêts à replonger dans l’ambiance mythique des années 80 ?

✨ À cette occasion, nous avons l’honneur et le privilège d’accueillir une invitée exceptionnelle Sloane

La star incontournable des années 80, vous fera vibrer et danser au rythme des plus grands tubes de cette décennie légendaire, dont l’inoubliable Besoin de rien, envie de toi . Ainsi qu’une séance de dédicace ️

Et bien sûr en première partie retrouver notre spectacle cabaret spécial années 80, en compagnie de nos transformistes et de notre chanteuse. Puis pour clôturer notre soirée, une soirée dansante

Vendredi 7 novembre 2025

Dîner spectacle cabaret

Concert live de Sloane

Soirée dansante

67€/pers (kir de bienvenue + repas + spectacle + soirée dansante, hors boissons pendant le repas) .

8 Rue du Champ de Course Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 42 67 55 75

