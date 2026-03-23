Soirée Années 80 Salle le Familial Einville-au-Jard

Soirée Années 80 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard 2026-04-25

Soirée Années 80 Salle le Familial Einville-au-Jard samedi 25 avril 2026.

Soirée Années 80

Salle le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Les parents d’élèves du collège Duvivier organisent une soirée Années 80 le 25/04/2026 à 20h au Familial.
entrée et planche uniquement sur réservation sur helloasso.Adultes
12  .

Salle le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est   parentscollegeduvivier@gmail.com

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English :

The parents of the collège Duvivier are organizing an 80s party on 25/04/2026 at 8pm at Le Familial.
entry and board only on reservation on helloasso.

L’événement Soirée Années 80 Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-03-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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