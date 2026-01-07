Soirée années 80 et choucroute

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le 21 mars, préparez-vous à replonger dans les années 80 avec Les Prés Fêtards au Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire ! Ambiance disco, piste enflammée et choucroute savoureuse au menu pour une soirée festive et gourmande. Sortez vos plus belles tenues rétro et réservez vite !

Le 21 mars, Les Prés Fêtards organisent une soirée inoubliable au Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire, placée sous le signe des années 80. Ambiance disco, boule à facettes et tubes légendaires rythmeront la soirée, idéale pour danser et revivre l’âge d’or de la musique pop et funk. Côté gourmandise, une délicieuse choucroute sera servie, parfaite pour allier plaisir des papilles et énergie sur la piste de danse. Paillettes, tenues rétro et bonne humeur seront les maîtres-mots de cet événement festif ouvert à tous. Une occasion unique de partager des moments joyeux, de chanter et de danser jusqu’au bout de la nuit. Réservation recommandée pour cette soirée haute en couleurs et en saveurs. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 38 84 47 23

English :

On March 22, get ready to step back into the 80s with Les Prés Fêtards at the Centre socio-culturel in Châtillon-sur-Loire! A disco atmosphere, a fiery dance floor and tasty sauerkraut are on the menu for a festive, gourmet evening. Get out your best retro outfits and book fast!

L’événement Soirée années 80 et choucroute Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX