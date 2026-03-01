Soirée années 80 Foug rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Soirée années 80 Foug

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Soirée Années 80 animée par FP Animation et DJ Bibi ancien Dj du Diapason.

Réservation obligatoire nombre de places limité

Restauration et buvette sur place, par l’Atelier des Foug’AsTout public

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rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

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English :

An 80s party hosted by FP Animation and DJ Bibi, former DJ at Le Diapason.

Reservation required number of places limited

Catering and refreshments on site, by Atelier des Foug’As

L’événement Soirée années 80 Foug Foug a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES