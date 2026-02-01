Soirée années 80 Salle des fêtes Fouqueure

Soirée années 80

Salle des fêtes Grand Rue Fouqueure Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

.

Salle des fêtes Grand Rue Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 25 66 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée années 80 Fouqueure a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente