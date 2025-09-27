Soirée années 80 Maison pour tous Gan

Soirée années 80 Maison pour tous Gan samedi 27 septembre 2025.

Maison pour tous Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Soirée années 80 animée par DJ Focoda
Musique animations buvette restauration
N’hésitez pas à venir déguisé   .

Maison pour tous Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   bearnneez@gmail.com

