Soirée Années 80′ Hettange-Grande
samedi 3 octobre 2026 · Hettange-Grande
Informations pratiques
Hettange-Grande
Soirée Années 80′
1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Préparez-vous à remonter le temps pour une soirée placée sous le signe des années 80 !
L’association Ma Main vous donne rendez-vous pour une soirée de folie !
Au programme : les tubes incontournables de la décennie, une ambiance rétro et, bien sûr… le dress code qui va avec !
Sortez vos plus beaux looks 80’s : épaulettes, fluo, paillettes, couleurs flashy… Faites-vous plaisir !Tout public
35 .
1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41
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English :
Get ready to travel back in time for an evening all about the ’80s!
The Ma Main association invites you to a wild night out!
On the agenda: the decade’s must-hear hits, a retro vibe, and—of course—the dress code to match!
Break out your best ’80s looks: shoulder pads, neon, sequins, flashy colors… Have fun with it!
L’événement Soirée Années 80′ Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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