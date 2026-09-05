Informations pratiques

Hettange-Grande

Soirée Années 80′

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Préparez-vous à remonter le temps pour une soirée placée sous le signe des années 80 !

L’association Ma Main vous donne rendez-vous pour une soirée de folie !

Au programme : les tubes incontournables de la décennie, une ambiance rétro et, bien sûr… le dress code qui va avec !

Sortez vos plus beaux looks 80’s : épaulettes, fluo, paillettes, couleurs flashy… Faites-vous plaisir !Tout public

35 .

1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41

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English :

Get ready to travel back in time for an evening all about the ’80s!

The Ma Main association invites you to a wild night out!

On the agenda: the decade’s must-hear hits, a retro vibe, and—of course—the dress code to match!

Break out your best ’80s looks: shoulder pads, neon, sequins, flashy colors… Have fun with it!

L’événement Soirée Années 80′ Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS