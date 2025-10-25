Soirée années 80 Hilsenheim

Soirée années 80 Hilsenheim samedi 25 octobre 2025.

Soirée années 80

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00

2025-10-25

Plongez dans l’ambiance inoubliable des années 80 avec une soirée festive, musicale et pleine de bonne humeur. Venez revivre les plus grands tubes et partager un moment convivial sur la piste de danse.

La soirée sera animée par un DJ et accompagnée d’un repas convivial comprenant apéritif, bretzel, bouchée à la reine, vacherin et café.

Venez nombreux pour partager un moment festif et danser sur les meilleurs tubes des années 80. .

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 42 04 96 kirstetter@orange.fr

English :

Immerse yourself in the unforgettable atmosphere of the 80s with a festive, musical evening full of good humor. Come and relive the greatest hits and share a convivial moment on the dance floor.

German :

Tauchen Sie ein in die unvergessliche Atmosphäre der 80er Jahre mit einem festlichen Abend voller Musik und guter Laune. Erleben Sie die größten Hits und verbringen Sie einen geselligen Moment auf der Tanzfläche.

Italiano :

Immergetevi nell’indimenticabile atmosfera degli anni ’80 con una serata di festa all’insegna della musica e del buonumore. Venite a rivivere i più grandi successi e a condividere un momento di convivialità sulla pista da ballo.

Espanol :

Sumérjase en el inolvidable ambiente de los años 80 con una velada festiva de música y buen humor. Venga a revivir los grandes éxitos y comparta un momento de convivencia en la pista de baile.

