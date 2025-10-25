Soirée Années 80 Hilsenheim
61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00
Revivez les années 80 en musique.
Retour de la célèbre soirée année 80 90, animée par un DJ !
Au menu apéritif, bretzel, bouchée à la reine, vacherin et café pour le prix de 29€ par personne .
61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 42 04 96
English :
Relive the 80’s in music.
German :
Erleben Sie die 80er Jahre mit Musik.
Italiano :
Rivivere gli anni ’80 in musica.
Espanol :
Reviva los años 80 en la música.
L’événement Soirée Années 80 Hilsenheim a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried