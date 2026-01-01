Soirée Années 80 & Karaoké Ardentes

Soirée Années 80 & Karaoké

Rue Victor Hugo Ardentes Indre

Tarif : 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-01-24

2026-01-24

Vous avez envi de vous amuser, nostalgique des années 80, alors venez chanter et danser avec nous à l’occasion de notre soirée Années 80 animée par DJ WILL .

Un couscous vous sera servi. Réservation par téléphone. 25 .

Rue Victor Hugo Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 66 73

English :

If you’re looking for fun and 80s nostalgia, come and sing and dance with us at our 80s party, hosted by DJ WILL.

