Soirée années 80′ Salle de fêtes Lainsecq

Soirée années 80′ Salle de fêtes Lainsecq samedi 8 novembre 2025.

Soirée années 80′

Salle de fêtes Grande Rue Lainsecq Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée années 80′, animée par Wolf Animations. Buvette et restauration rapide sur place .

Salle de fêtes Grande Rue Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-lainsecq@orange.fr

English : Soirée années 80′

German : Soirée années 80′

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée années 80′ Lainsecq a été mis à jour le 2025-10-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !