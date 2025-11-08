Soirée années 80′ Salle de fêtes Lainsecq
Soirée années 80′ Salle de fêtes Lainsecq samedi 8 novembre 2025.
Soirée années 80′
Salle de fêtes Grande Rue Lainsecq Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Soirée années 80′, animée par Wolf Animations. Buvette et restauration rapide sur place .
Salle de fêtes Grande Rue Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-lainsecq@orange.fr
