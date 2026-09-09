Informations pratiques

Lapte

Soirée Années 80

Au Gymnase Lapte Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 01:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Soirée Années 80 avec spectacle interactif, planche de charcuterie et fromage, suivie d’une soirée musicale et dansante. Venez déguisés pour tenter de gagner une surprise. Sortez les paillettes et les baskets Fluo !!

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Au Gymnase Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 67 91 14

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English :

’80s Night with an interactive show, a charcuterie and cheese platter, followed by a night of music and dancing. Come in costume for a chance to win a surprise prize. Break out the glitter and neon sneakers!!

L’événement Soirée Années 80 Lapte a été mis à jour le 2026-09-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire